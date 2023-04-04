На Донетчине оккупанты замучили мирного жителя и похвастались этим: жуткое видео

Судьба украинца, которого жестоко пытали россияне, пока неизвестна.
В оккупированной части Донецкой области российские террористы замучели мирного жителя. Видео они опубликовали в своих соцсетях, выдавая украинца за "грузинского наемника".
Об этом пишет телеграмм-канал Nexta.
На жутких кадрах, которыми похвастались изверги из ЧВК "Вагнер" виден бессознательный связанный мужчина, которого пытают россияне. На голове украинца изверги оставили надпись "грузин", а рядом один из убийц играет на скрипке.
По данным Nexta, замученным оказался житель Донецкой области Виталий, который отказался эвакуироваться и говорил, что Украина помогает местным гуманитарной помощью, а потому он чувствует себя нормально.
Осторожно, видео 18+
Пока судьба украинца неизвестна.
Напомним, ранее россияне похвастались видео, как казнят воина ВСУ. Убийцы заставили украинца копать могилу, после чего расстреляли. Последними словами защитника были: "Слава Украине".
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