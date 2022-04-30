На Донетчине пиротехники обнаруживают все больше артиллеристских снарядов

На Донетчине пиротехники обнаруживают все больше артиллеристских снарядов

В Донецкой области пиротехники за сутки обнаружили шесть единиц огнеопасных предметов.

Больше всего чрезвычайники нашли артиллерийских снарядов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, чрезвычайники обследовали 0,07 га территории в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах.

За сутки пиротехники обнаружили один кумулятивный осколочный боевой элемент, один артиллерийский снаряд калибром 152 мм, два артиллерийских снаряда калибром 122 мм, один артиллерийский снаряд калибром 100 мм, одну боевую часть ЗРК С-300.

Напомним, что Украина отказывается проводить обмен пленными с РФ, если в списке нет женщин.

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