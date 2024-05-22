На Донетчине ребенок остался сиротой после ракетного удара РФ – прокуратура (фото)

Оккупанты оставили сиротой мальчика в Донецкой области.
Оккупационные войска России вечером 21 мая нанесли ракетный удар "Искандером" по территории села Рог, Покровского района Донецкой области. Ракета попала во двор частного дома, где жила семья. Травмы, несовместимые с жизнью, получили 52-летний мужчина и его жена 46 лет. Их 10-летний сын, оставшийся сиротой, получил минно-взрывную травму.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
Кроме того, в результате ракетного удара от взрыва был травмирован 24-летний житель соседнего дома. Его и 10-летнего мальчика доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.
Взрывом были повреждены три домохозяйства и газопровод.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, утром 22 мая войска РФ ударили по детскому саду на Харьковщине.
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