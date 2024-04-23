На Донетчине россияне пытаются зайти на позиции ВСУ на одном из участков – военный

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады рассказал о ситуации в одном из направлений фронта.

Сергей Цехоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка рассказал, что оккупационные войска России пытаются зайти на позиции ВСУ на направлении Красногоровка – Нетайлово в Донецкой области.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам военного, оккупанты сейчас не используют технику, а пытаются продвигаться малыми группами.

"Наша бригада выполняет задачи на участке Красногоровка — Нетайлово. Враг пытается постоянно штурмовать и пытается зайти на наши позиции. Россияне накапливают свой личный состав, пытаются продвигаться малыми группами и где-то закрепляться. Наша задача их вылавливать и уничтожать", — рассказал Цехоцкий.

По словам офицера, враг также использует авиацию в направлении позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады, по тылам и гражданским объектам, терроризируя население.

"Россияне пытаются сделать хаос и панику, но ситуация контролируема", – добавил Сергей Цехоцкий.

Напомним, командующий Нацгвардией ответил, могут ли оккупанты захватить Харьков.

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