В Донецкой области в результате обстрелов погиб один человек, 14 получили ранения

В результате обстрелов российских войск в Донецкой области, погиб один местный житель, 14 человек получили ранения.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

"Россия убивает гражданских! За 28 сентября россияне убили 1 жителя Донбасса — в Ясеновое. Еще 14 человек в области за сутки получили ранения", — написал он.

По его словам, указанное общее количество жертв российских обстрелов в Донецкой области не включает данные о Мариуполе и Волновахе.

Напомним, по информации военных экспертов, Угледар Донецкой области зажат, враг пытается прорваться в город.

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