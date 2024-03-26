На Донетчине ВСУ мощно отразили штурм оккупантов: враг потерял 20 единиц техники — видео

Под Тернами ВСУ уничтожили оккупантов и их технику.

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ отбили под Тернами в Донецкой области штурм россиян. Оккупационная армия России понесла потери среди личного состава и техники.

Видео показала пресс-служба бригады.

"Враг попытался найти слабое место и прорвать там линию обороны, но быстрая передислокация Житомирских десантников на это направление сломала планы оккупантов", — говорится в сообщении.



Во время боя операторы ударных дронов 95-й ОДШБ отразили механизированный штурм противника, лишив его около двадцати единиц бронетехники.

Терны на карте

Напомним, в Нацгвардии рассказали о ситуации на фронте и где атакуют оккупанты.

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