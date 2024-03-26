На Донетчине ВСУ мощно отразили штурм оккупантов: враг потерял 20 единиц техники — видео

Под Тернами ВСУ уничтожили оккупантов и их технику.
Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ отбили под Тернами в Донецкой области штурм россиян. Оккупационная армия России понесла потери среди личного состава и техники.
Видео показала пресс-служба бригады.
"Враг попытался найти слабое место и прорвать там линию обороны, но быстрая передислокация Житомирских десантников на это направление сломала планы оккупантов", — говорится в сообщении.
Во время боя операторы ударных дронов 95-й ОДШБ отразили механизированный штурм противника, лишив его около двадцати единиц бронетехники.
Напомним, в Нацгвардии рассказали о ситуации на фронте и где атакуют оккупанты.
Читайте также ведущие новости дня:
- Заселят селянами из РФ: демограф назвал город, в котором после оккупации может не остаться украинцев
- Теракт в "Крокус Сити Холли" – в ИГИЛ сделали жесткое послание к Путину: новые подробности и "ляпы" ФСБ
- Итоги индексации пенсий: кому "недоиндексировали" и почему – ответы на 10 главных вопросов