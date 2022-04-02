"На это было страшно смотреть": жуткие детали об освобожденных Ирпень и Буче в Киевской области

"На это было страшно смотреть": жуткие детали об освобожденных Ирпень и Буче в Киевской области

Ирпень, Буча, Гостомель стали форпостом Киева – бои в этом треугольнике продолжались целый месяц.

Российские войска продолжают отступать из Киевской области. Вместе со своей техникой они вывозят угнанные авто и награбленное имущество. Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная — освобождены ВСУ. Несколько позже к ним добавились Ворзель, Гостомель, Буча и Иванков.

Возвращаться в освобожденные города и деревни пока нельзя — там все еще опасно. В Буче, например, россияне во время отступления заминировали кондитерскую фабрику и отравили еду. Мэр Киева Виталий Кличко не советует пока возвращаться и в столицу.

Первые сообщения о контрнаступлении украинских войск появились 19-20 марта. 22 марта ВСУ выбили россиян из Макарова, поселка возле Житомирской трассы, и из села Мощун возле Пущи-Водицы, к северо-востоку от города Ирпень, за одноименной рекой. По сути, река и стала основным барьером, на который опирались защитники Киева на правом берегу.

Как выглядит освобожденный Ирпень?

Из-за подрыва дамбы у села Демидов река Ирпень, воды которой раньше закачивали в Киевское море, разлилась и заблокировала дорогу для техники врага к северу от города Ирпень. Подойти к столице теперь можно было только там или южнее. Все три моста через реку (на Житомирской, Ирпенской и Варшавской трассах) были взорваны в первые дни войны.

23 марта появились первые сообщения об "окружении" российской группировки в Буче и Ирпене. Украинские войска оттеснили россиян к Бородянке и вышли на окраину Варшавской трассы. Именно здесь проходил знаменитый русский конвой, это основная линия снабжения русской группировки в Ирпене и Буче. Украинские военные получили возможность обстреливать российскую технику на этом отрезке дороги и уничтожать тылы российской армии под Киевом. В течение следующих трех дней продолжалась военная операция вокруг Ирпеня-Бучи. Уже 28 марта появилось официальное сообщение об освобождении Ирпеня.

В результате обстрелов российских оккупантов в городе Ирпень на Киевщине, разрушены 50% зданий.

Коммунальные службы уже начинают ремонтировать инфраструктуру. Об этом во время телемарафона сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

"Основная задача сейчас – мы собираем наших жителей, которые погибли. Их примерно до 200 человек. Будем хоронить их. Будем информировать родственников о них. Конечно, мы будем сейчас просить многих, чтобы нам помогли с техникой, человеческими ресурсами… 50% города, к сожалению, разрушено. Нужно еще много времени и работы, чтобы это восстановить. Со всеми коммунальными службами мы на контакте, все начинают уже понемногу собираться и будут ремонтировать критическую инфраструктуру", — отметил он.

По предварительным данным, в Ирпене погибли до 300 гражданских и до 50 военных, а также есть факты об издевательствах над женщинами.

Об этом во время пресс-брифинга в украинском медиацентре сообщил городской голова Александр Маркушин.

"Люди, которые им не нравились (россиянам – ред.) – их просто расстреливали. Я расскажу, может, кому-то не понравится, но это правда. Танками они наших украинцев, которые были убиты, раздавливали, просто закатывали в асфальт. На это было страшно смотреть…", — сказал Маркушин.

На вопрос представителей СМИ, правдива ли информация, что вражеские войска насильно удерживали людей в Ирпене в подвалах, заставляли раздеваться и держали там много дней, Маркушин сказал: "Я сегодня разговаривал с нашими жителями, которые вышли из этих подвалов. Я на 100% подтверждаю информацию".

"Они не только раздевали, обыскивали их. У нас есть некоторые факты об издевательствах над женщинами", — подчеркнул мэр Ирпеня.

Кроме того, российские оккупанты расстреляли в Ирпене известного детского тренера по боксу Алексея Джунковского.

До этого мир шокировала новость, что в Ирпене российские оккупанты убили пожилого мужчину, который ухаживал за 13 котами.

А 27 марта в Ирпене оккупанты убили заведующую детским садом "Веночек", которая вырастила полгорода, и ее мужа.

Буча, Гостомель и соседний Ирпень с первых дней войны находились под постоянными обстрелами и бомбардировками. Оккупанты не щадили никого и ничего. Они обстреливали новые многоквартирные дома, уютные коттеджи, дома старожилов этих красивых пригородов Киева. Они убивали, похищали и пытали мирных граждан, насиловали женщин, убивали животных, грабили дома, минировали улицы. После себя на Киевщине оккупанты оставили немало развалин и трупов своих военных, которые они покинули. В Ирпене, Буче и Гостомеле, говорят наши военные, путинские изверги неоднократно устраивали ловушки, минируя тела погибших.

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1 апреля мэр пригорода Бучи Киевской области Анатолий Федорук заявил, что город освобожден от российских оккупантов. Его обращение опубликовал в Facebook горсовет Бучи.

"Дорогие друзья, уважаемая бучанская община, 31 марта войдет в историю нашего населенного пункта, всей территориальной общины как день освобождения от российских оккупантов нашими Вооруженными силами Украины наших населенных пунктов. Поэтому сегодня констатирую, что этот день радостен и велика победа наших Вооруженных сил на Киевщине. И мы обязательно с вами дождемся и будем все делать, чтобы большая победа была по всей Украине. Слава нашим Вооруженным силам Украины! – сказал Федорук.

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Во время освобождения от оккупантов Бучи погиб бывший мэр Смелы Черкасской области Алексей Цыбко. О гибели экс-мера сообщила его крестница Анастасия Герасименко.

"Освобождая город Буча от рашистов, погиб настоящий мужчина, настоящий воин и патриот нашего государства, мой крестный отец Цыбко Алексей", – написала Герасименко.

Как выглядит Буча сейчас, можно понять, глядя на фото

Associated Press

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