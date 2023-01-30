"На этом его политическая карьера закончится": Пионтковский о тупике, в котором оказался Путин

У главы Кремля Владимира Путина осталось два-три месяца до того, как его политическая карьера закончится.

Такое мнение высказал аналитик, политолог Андрей Пионтковский, передает УНИАН.

"У Путина осталось два-три месяца до того, как придет вся эта армада, которая сейчас готовится, на которой учатся украинские военнослужащие в Германии, Польше, Америке. Конец Путина изобразил генерал Залужный еще в своем знаменитом интервью: "Я стою в В 84 километрах от города Мелитополя, я готов пройти этот путь, но для этого мне нужно 300 танков...". Вот получил он 300 танков, 600 бронетранспортеров, 700 гаубиц и самолеты получит, возьмет Мелитополь, обрушит системы российской обороны, выйдет на побережье, Крым и оккупированные части Херсонской области превратятся в огромный котел. И те же генералы, которые пришли в ночь с 10 на 11 января в Путин, придут к нему еще раз. И на этом его политическая карьера закончится", — сказал эксперт.

По его словам, этот "мини-переворот" очень важен.

"Это была репетиция окончания войны. Это фундаментальное изменение соотношения сил в путинском гадюшнике, когда Герасимов взял его за горло и заставил вернуть к власти. Это очень важное событие", — сказал Андрей Пионтковский.

Добавим, ранее сообщалось, что глава Кремля пригрозил после того, как экс-премьер предупредил, что война для РФ будет "полной катастрофой" во время "очень длительного" разговора в феврале 2022 года.

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