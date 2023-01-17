"На этой фото 4 человека погибли": соседи многоэтажки в Днепре показали, как вместе встречали Новый год

Семьи, жившие по соседству в доме в Днепре, который разрушила российская ракета, вместе встречали Новый год. Четыре человека из тех, кто был за этим праздничным столом, погибли.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала потерявшая мужчину Ольга Кореновская.

"Мы вместе встречали Новый год... Соседи 8 и 9 этаж. На этой фото четыре человека погибли (мой муж, муж и жена и девочка 15 лет). Дети остались сиротами. А другие дети остались без отца", — написала Ольга.

Женщина вместе с двумя детьми перед взрывом вышли на улицу. Семья осталась без жилья – у них уцелела только кухня.

В Сети показали щемящее видео, как семья Кореновских празднует день рождения дочери у себя дома. Оно снято за какое-то время до трагедии. На нем погибший Михаил, его жена и двое детей задувают свечи на праздничном торте на кухне.

Среди погибших на опубликованном фото также 15-летняя Мария Лебедь. Девочка была дома одна, когда раздался взрыв. Она училась в девятом классе.

Фото: Ольга Кореновская

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