На этой неделе США могут объявить о новом пакете помощи Украине – Politico

США могут объявить новый пакет военной помощи для Украины до конца этой недели. Администрация президента Джо Байдена намерена вернуться к предыдущему графику, согласно которому сокращение запасов американских боеприпасов и оборудования для Украины объявлялось примерно каждые две недели.

Об этом сообщаетPolitico.

В то же время два американских чиновника сообщили Politico, что новый пакет военной помощи может появиться позже на этой неделе.

"Такой была общая последовательность пакетов в течение большей части прошлого года, пока не закончились деньги, и до того, как Конгресс наконец-то принял пакет помощи Украине в размере $60 млрд в прошлом месяце", - говорится в материале.

Напомним, в Госдепе рассказали, какое окончание войны в Украине ожидают в США.

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