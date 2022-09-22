На эвакуации отдала свое место девушке: история полтавчанки из "Азовстали", которая до последнего защищала Мариуполь

В Полтаве инициировали переименование улицы в честь героини, которая трижды возвращалась в Мариуполь и даже когда россияне уже бомбили украинский город в полную силу, защитница не могла оставить своих собратьев и сестер.

Сержантка Наталья Стребкова с позывным "Зоряна" лечила, поддерживала, защищала и подавала патроны украинским войнам до последнего вздоха. В честь героини, которая стала "стальной" женщиной и защищала Украину в аду войны, не только планируют назвать одну из полтавских улиц, отважную женщину посмертно наградили орденом "За мужество" III степени.

Историю храброй героини рассказала ее дочь Ирина местному изданию "Зміст".

Девушка говорит, что сама была военной волонтером с 2014 года. Она доставляла защитникам на фронт амуницию, еду, одежду и другие вещи, помогавшие сдерживать врага. Там Ирина познакомилась со своим будущим мужем, который служил в "Азове" и сегодня продолжает защищать Украину.

Ее мать, Наталья, которая была парикмахершей, после женитьбы и переезда в Мариуполь решила стать в ряды "Азова" и взяла позывной "Зоряна".

Ее ответственностью была документация на базе полка в Мариуполе с 2017 года. Каждый, кто присоединялся к полку одной из первым, видел именно ее, поэтому "Зоряну" знали много людей — считали ее мамой, сестрой, подругой.

"Так сложилось, что в Мариуполь она переехала после знакомства с моим отчимом. Их отношения завязались в июле 2015 года. Он не знал кто она, какие у нее связи с "Азовом" и только рассказала, что когда будут какие-нибудь отношения, то он будет дедушкой", — вспоминает Ирина.

По ее словам, к новой фазе войны Наталья начала заблаговременно готовить родных, а сама вывезла из Мариуполя собаку и документы в казавшиеся более безопасными места.

"Родители уехали в отпуск и через неделю вернулись. С моим мужем общались, говорили, что не надо ехать на восток, делали все, чтобы только он не приехал. Они знали о последствиях. Мама до начала войны вывозила друзей, отец сказал ей сидеть дома, когда вывез уже ее, но она за ним уехала. Затем отец ее вывез снова уже после 24 февраля. Она же уехала назад. На третий раз был приказ вывезти девушек-деловодов, но она знала, что ее помощь нужна в бомбоубежищах Мариуполя", – рассказывает дочь героини.

Наталья владела знаниями об основах медицины и помогала "Азову" удерживать врага. Женщина держала контакт с дочерью и пыталась как можно чаще выходить на связь, рассказывая о ситуации вокруг.

"Она рассказывала о своих ужасах. Как она за неделю поспала 4 часа. Она говорила, что невозможно спать из-за постоянных самолетов. Она была и поваром, и медиком, и патроны подавала нашим. Девушки делали вообще все, хотя даже их хранилище было уже повреждено", — рассказывает об ужасах войны Ирина.

В последний раз Наталья имела возможность выехать из Мариуполя в первых числах апреля. Тогда вертолетом эвакуировали ее крестника, который из-за действий оккупантов получил тяжелые ранения. Впрочем, когда было еще одно место для эвакуации, вместо себя "Зоряна" отправила молодую девушку.

"Она была сломана и физически истощена, но делала вид, что этого не происходит, потому что превратилась в сталь. Мама очень изменилась. Когда в 2014 году была Широкинская наступательная операция, у меня муж там был. Мы договорились, что 20 февраля он позвонит на мамы день рождения. Тогда мы ее так поздравили. Она присела, потому что страшно боялась войны. И теперь человек, который в 2014 году боялся всего, что связано с войной, оказался в самом аду и каждый раз туда возвращался. Это однозначно была трансформация", — подчеркивает дочь Ирина.

Даже в самых сложных условиях "Зоряна" поддерживала мужа-азовца и даже шутила. В ночь на 15 апреля мать с дочерью последний раз общались в Telegram. Женщина записала голосовое, оно оказалось последним.

"Они (россияне. — Ред.) знали, где прячутся девушки "Азова" и били туда. Мы с мамой поговорили тогда, как в последнее. Уже утром я почувствовала, что с мамой что-то произошло, потому что не было чувства, что она рядом", – вспоминает дочь.

"Зоряна" из Полтавы, которая героически защищала Мариуполь / Фото: Змист

Еще несколько дней Ирина не знала, что с ее матерью. 20 апреля написал отец, который тогда уже был на "Азовстале" и извинился за то, что не уберег мать.

"Это тяжело, но в плен она попасть боялась еще больше", — отмечает девушка.

После гибели "Зоряны" Ирина продолжала поддерживать отца, общалась с ним. Параллельно поддерживала отчима, а затем украинские военные вышли из "Азовстали" после приказа командования и девушка увидела фото отца из российского плена.

"Он похудел. В его глазах сейчас что-то страшное. Пустота в Мариуполе оказывается не пустотой. За 3 месяца плена было 1 сообщение. Он офицер, в марте получил звание майора и это усложняет обмен и его пребывание там. Главное, что после теракта в Еленовке он мне написал, что жив. Потом ничего не было, но до сих пор он в Еленовке", — говорит Ирина.

Сейчас их семья с нетерпением ждет возвращения отца из плена, потому что, по ее словам, это одна из частиц, которая будет свидетельствовать для них, что победа рядом.

"Победа – это границы 1991 года, когда все это задокументировано, как должно быть. Когда последний наш военный вернется домой. Когда мы будем спокойно спать, не будем бояться тревог и не будем видеть сообщения, что кого-то убили. Победа состоит из многих частиц. Есть гражданская, военная и та, что в сердце. А в сердце будет, когда все эти частицы станут едиными", — подытожила Ирина.

Переименовать улицу в честь "Зоряны" планируют по результатам голосования за названия улиц в рамках первого этапа. Если больше полтавчан поддержат это предложение, то у Полтавы будет улица, названная в честь героини.

"Моя мама заслуживает увековечения ее имени на улицах Полтавы. Это стальная женщина. Наши военные заслуживают быть на улицах городов и я хочу, чтобы мои дети ездили на улице Зоряны, Коряка, Грицаенко. Чтобы улицы назвали в честь сражавшихся за эту страну героев, а не ленинов-ватутиных. Все эти люди сделали так, чтобы сейчас была война. Они учили моих родителей русскому языку, а меня даже в Полтаве могли назвать бандеровкой. Я дочь своей матери, поэтому память буду хранить что бы мне так ни говорили", — добавила дочь погибшей героини.

Погибшая защитница "Зоряна" / Фото: Змист

Напомним, что 21 сентября произошел исторический обмен пленными – Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото).

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

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