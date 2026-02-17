На фоне блокировки Starlink в РФ потери на фронте резко выросли — NYP

Starlink

Реклама

После того как компания SpaceX заблокировала незаконное использование спутникового интернета Starlink российскими военными, армия РФ испытала серьезные проблемы со связью на фронте. Это привело к резкому росту потерь и понижению интенсивности штурмовых действий.

Об этом сообщает издание New York Post.

1 февраля SpaceX ограничила доступ к терминалам Starlink, нелегально использовавшимся россиянами на вооружении и беспилотниках, приобретенных на черном рынке. Такое использование нарушает правила сервиса, запрещающие использование терминалов в наступательных военных операциях.

Реклама

Теперь к Starlink могут подключаться только верифицированные украинские устройства, что фактически отрезало российские подразделения от одного из ключевых каналов связи.

"В течение трех-четырех дней после блокировки доступа они существенно сократили масштабы штурмов", - рассказал лейтенант Денис Ярославский, командир специального разведывательного подразделения ВСУ.

По словам украинских военных, из-за потери стабильной связи российские подразделения потеряли координацию действий, а соотношение потерь резко возросло. В отдельных секторах, по оценкам командиров, на одного украинского военного приходится от 13 до 27 потерь противника в зависимости от участка фронта и типа подразделения РФ.

В материале также отмечается, что после ограничения доступа к Starlink резко упала активность российского подразделения БПЛА Рубикон, который использовал спутниковый интернет для увеличения дальности ударов дронами и координации атак в глубоком тылу ВСУ. Группа даже прекратила публиковать геолокацию своих ударов в Telegram, что может свидетельствовать о серьезных проблемах с управлением операциями.

Реклама

Аналитики указывают, что нынешние технические сбои у врага могут изменить баланс сил в пользу Украины, особенно на фоне попыток международных партнеров продвигать переговорные инициативы.

Замены Starlink у россиян по существу нет

Российские воздушные шары с ретрансляторами связи вряд ли способны полноценно заменить спутниковый интернет вроде Starlink. Такие системы не станут массовыми из-за сложных погодных условий, высокой стоимости оборудования и уязвимости к украинским ПВО на более низких высотах.

Главный редактор Defense Express Олег Катков объясняет: стратосферные аэростаты имеют ограниченное практическое применение из-за направлений ветров и сложности удержания над нужными районами. А запуск ретрансляторов на высотах 10–15 км делает их легкой целью для ВСУ, что превращает такие попытки в экономически невыгодные.

"Оборудование для скоростного интернета ценное и фактически одноразовое. На низших высотах такие шары легко сбивать, а стратосфера для стабильной связи малопригодна", - подчеркнул Катков.

Реклама

Ситуация на фронте - Starlink "переломило" наступление РФ

Опасения пророссийских военкоров по поводу последствий отключения Starlink начали сбываться. По данным The Moscow Times со ссылкой на представителя НАТО, украинские силы смогли улучшить позиции в Запорожском направлении после того, как российские подразделения потеряли доступ к спутниковой связи.

Альянс признает, что без Starlink российская армия оказалась в крайне сложном положении с точки зрения оперативного управления. Ни одна из альтернативных систем связи не обеспечивает такой же мобильности, скорости передачи данных и устойчивости к помехам.

В свою очередь спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что потеря связи у врага открывает для ВСУ "окно возможностей" для локальных контратак и улучшение тактических позиций на отдельных участках фронта.