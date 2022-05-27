На фоне новых ракетных ударов Зеленский призвал мир усилить давление на Россию

Каждый день промедления или предложений умиротворить Россию приводит к смерти все большего количества украинцев.

Президент Зеленский призвал мир усилить на Россию, чтобы сохранить жизнь украинцев, которые ежедневно погибают во время артиллерийских обстрелов и ракетных ударов.

Об этом он говорил в четверг, 26 мая во время традиционного вечернего обращения.

Президент напомнил о ракетных ударах в Сумской и Донбассе, активности артиллерии оккупантов в Запорожской области, где они пытаются "вгрызаться в землю".

“Давление на Россию – это буквально вопрос сохранения жизней. И каждый день промедления, слабости, разных споров или предложений умиротворить агрессора за счет жертвы – это новые убитые украинцы. И это новые угрозы всем на нашем континенте”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский призвал мир усилить санкционное давление на страну-агрессорку Россию из-за начавшейся в Украине войны.

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