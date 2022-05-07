На фоне российской агрессии украинцы продолжают уезжать из страны: ситуация на границах

На фоне российской агрессии украинцы продолжают уезжать из страны: ситуация на границах

В пятницу, 6 мая, из Украины уехало более 38 тысяч человек. Количество въехавших осталось на уровне 32 тысяч, в том числе украинцев – 28 тысяч.

За сутки 6 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 70 тысяч человек и 18 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что из Украины за прошлые сутки выбыли более 38 тысяч человек. 24 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

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В то же время в Украину за минувшие сутки прибыли почти 32 тысяч человек, из них более 28 тысяч — украинцы.

Также оформлено более 280 грузовиков с гуманитарной помощью.

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 15.00 07.05.2022

Республика Польша:

«Ягодин» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Устилуг» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Угринов» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Рава-Русская» – 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Грушев» – 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Краковец» – 70 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов

«Шегини» – 45 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов;

«Смольница» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

«Малый Березный» — 10 л/а, 0 пешеходов;

«Ужгород» – 35 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.

«Малые Селменцы» – 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия:

«Тиса» – 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Дзвинкове» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

«Косино» – 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

«Лужанка» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Вилок» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

«Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

«Мамалыга» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;

«Сокиряны» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Напомним, что 5,5 миллионов украинцев покинули страну и нашли убежище за границей. Украинских беженцев обманывают по дороге в ЕС. О том, как не стать целью мошенников – в нашем материале.

Почему на самом деле Польша оказала масштабную поддержку украинским беженцам - "Ночной дозор"

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