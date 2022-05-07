Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На фоне российской агрессии украинцы продолжают уезжать из страны: ситуация на границах

Дата публикации
Просмотры
2645
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На фоне российской агрессии украинцы продолжают уезжать из страны: ситуация на границах

Госпогранслужба

В пятницу, 6 мая, из Украины уехало более 38 тысяч человек. Количество въехавших осталось на уровне 32 тысяч, в том числе украинцев – 28 тысяч.

За сутки 6 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 70 тысяч человек и 18 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили   в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что из Украины за прошлые сутки выбыли более 38 тысяч человек. 24 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время в Украину за минувшие сутки прибыли почти 32 тысяч человек, из них более 28 тысяч — украинцы.

Также оформлено более 280 грузовиков с гуманитарной помощью.

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 15.00 07.05.2022

Республика Польша:

  • «Ягодин» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Устилуг» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Угринов» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Рава-Русская» – 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Грушев» – 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Краковец» – 70 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов
  • «Шегини» – 45 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов;
  • «Смольница» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

  • «Малый Березный» — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • «Ужгород» – 35 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.
  • «Малые Селменцы» – 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия:

  • «Тиса» – 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Дзвинкове» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • «Косино» – 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • «Лужанка» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Вилок» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

  • «Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Порубное» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

  • «Мамалыга» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Сокиряны» – 0 л/а, 0 пешеходов.

Напомним, что 5,5 миллионов украинцев покинули страну и нашли убежище за границей. Украинских беженцев обманывают по дороге в ЕС. О том, как не стать целью мошенников – в нашем материале.

Почему на самом деле Польша оказала масштабную поддержку украинским беженцам - "Ночной дозор"

Почему на самом деле Польша оказала масштабную поддержку украинским беженцам - "Ночной дозор"

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация