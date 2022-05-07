На фоне российской агрессии украинцы продолжают уезжать из страны: ситуация на границах

В пятницу, 6 мая, из Украины уехало более 38 тысяч человек. Количество въехавших осталось на уровне 32 тысяч, в том числе украинцев – 28 тысяч.
За сутки 6 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 70 тысяч человек и 18 тысяч транспортных средств.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Отмечается, что из Украины за прошлые сутки выбыли более 38 тысяч человек. 24 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.
В то же время в Украину за минувшие сутки прибыли почти 32 тысяч человек, из них более 28 тысяч — украинцы.
Также оформлено более 280 грузовиков с гуманитарной помощью.
Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 15.00 07.05.2022
Республика Польша:
- «Ягодин» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Устилуг» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Угринов» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Рава-Русская» – 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Грушев» – 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- «Краковец» – 70 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов
- «Шегини» – 45 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов;
- «Смольница» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Словацкая Республика:
- «Малый Березный» — 10 л/а, 0 пешеходов;
- «Ужгород» – 35 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.
- «Малые Селменцы» – 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Венгрия:
- «Тиса» – 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- «Дзвинкове» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- «Косино» – 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- «Лужанка» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Вилок» – 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- «Дьяково» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Солотвино» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Порубное» – 0 л/а, 0 пешеходов.
Республика Молдова:
- «Мамалыга» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Кельменцы» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Россошани» – 0 л/а, 0 пешеходов;
- «Сокиряны» – 0 л/а, 0 пешеходов.
Напомним, что 5,5 миллионов украинцев покинули страну и нашли убежище за границей. Украинских беженцев обманывают по дороге в ЕС. О том, как не стать целью мошенников – в нашем материале.
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