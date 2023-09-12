Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На фоне успехов ВСУ оккупанты начали быстро укреплять оборону Токмака на Запорожье

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
559
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На фоне успехов ВСУ оккупанты начали быстро укреплять оборону Токмака на Запорожье

Российские оккупанты / Фото: Associated Press

ВСУ за последние несколько недель продвинулись в Запорожской области, в результате чего россияне принялись укреплять оборону стратегически важного города Токмака.

Российские оккупанты усиливают охрану Токмака на Запорожье после многочисленных успешных прорывов ВСУ в направлении города.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, местное подполье и законное Токмакское ВА передает, что в городе появляется все больше противотанковых ежей, блокпостов и оборонительных сооружений. Кроме того, фиксируется увеличение численности личного состава и военной техники россиян в городе и районе.

"Оккупанты видят, как Силы Обороны продвигаются вперед и нервно пытаются подготовить свои тылы к активным боям", — говорят в ЦНС.

Почему Токмак важен для Украины

Следует отметить, что город Токмак важен для Украины. Об этом сейчас подчеркивают военные эксперты. В частности, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью ТСН.ua рассказал, что полуокружение Токмака приведет к разрушению российского фронта, особенно на левом берегу Каховского водохранилища, ведь Токмак является логистическим хабом. Именно из этого города "питается" часть Херсонской и Запорожской оккупированных россиянами территорий.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
559
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация