На фоне успехов ВСУ оккупанты начали быстро укреплять оборону Токмака на Запорожье

ВСУ за последние несколько недель продвинулись в Запорожской области, в результате чего россияне принялись укреплять оборону стратегически важного города Токмака.

Российские оккупанты усиливают охрану Токмака на Запорожье после многочисленных успешных прорывов ВСУ в направлении города.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, местное подполье и законное Токмакское ВА передает, что в городе появляется все больше противотанковых ежей, блокпостов и оборонительных сооружений. Кроме того, фиксируется увеличение численности личного состава и военной техники россиян в городе и районе.

"Оккупанты видят, как Силы Обороны продвигаются вперед и нервно пытаются подготовить свои тылы к активным боям", — говорят в ЦНС.

Почему Токмак важен для Украины

Следует отметить, что город Токмак важен для Украины. Об этом сейчас подчеркивают военные эксперты. В частности, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью ТСН.ua рассказал, что полуокружение Токмака приведет к разрушению российского фронта, особенно на левом берегу Каховского водохранилища, ведь Токмак является логистическим хабом. Именно из этого города "питается" часть Херсонской и Запорожской оккупированных россиянами территорий.

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