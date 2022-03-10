На фоне войны России против Украины Лукашенко едет в Кремль на встречу с "родным братом" Путиным

Путин и Лукашенко проведут переговоры 11 марта.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер страны-агрессора Владимир Путин в пятницу, 11 марта, проведут переговоры в Москве.
Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого".
Отмечается, что Лукашенко и Путин обсудят войну России против Украины "актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления".
Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь хотят "затолкать" на войну с Украиной. По его словам, оппоненты много врут.
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