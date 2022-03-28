На фоне войны в Украине, талибы могут напасть в Таджикистан: почему это станет ударом для России

На фоне войны в Украине, талибы могут напасть в Таджикистан: почему это станет ударом для России

Еще в прошлом году специалисты рассматривали возможность экспансии "Талибана" на Центральную Азию.

Талибы могут во второй половине апреля начать наступление на Таджикистан. Препятствием для этого является афганский национализм, ограничивающийся границами.

Об этом рассказал президент Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эфире 24 канала.

Семиволос объяснил, что в то же время там есть силы, в частности "Талибан", которые хотели бы реализовать экспансию на Центральную Азию. В то же время, Таджикистан является "базовой" страной для получения ресурсов.

"В зависимости от того, как Россия будет слабеть и как войска будут передислоцированы из Центральной Азии на украинский фронт, количество их будет уменьшаться, конечно, растет вероятность того, что "Талибан", вероятно, может приступить к активным действиям на этом направлении", – отметил он.

По мнению эксперта, "Талибан" вряд ли ставит перед собой задачу захватить Таджикистан. Там довольно сложная местность, так что такая операция могла бы вызвать немалые потери. В то же время, дестабилизация со стороны талибов – возможна.

Если рассматривать сценарий, что "Талибан" начнет активные боевые действия в Афганистане, то это стало бы серьезным ударом для России. Как объяснил Семиволос, Центральная Азия исторически стала союзником для России.

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Он подчеркнул, что за неимением сил Таджикистан не смог бы противостоять талибам. Единственная страна в регионе, которая бы смогла дать отпор "Талибану" – это Узбекистан. От их решения будет зависеть развитие событий.

"В любом случае это подорвет влияние России. Ведь если Россия не способна защитить своих союзников, то никто дальше с россиянами не будет учитываться", — резюмировал Семиволос.

Напомним, что вторжение России в Украину может, помимо прочего, вызвать дестабилизацию на Ближнем Востоке из-за проблем с продовольствием. По мнению главы МВФ Кристалины Георгиевой, влияние на мировую экономику войны и санкций, наложенных на Россию из-за вторжения, может спровоцировать в странах Ближнего Востока предпосылки для новой "Арабской весны".