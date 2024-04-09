На Франковщине военком организовал "службу" футболистам местного клуба — что ему "светит"

В Ивано-Франковской области по материалам ГБР будут судить чиновника военкомата, у которого "служили" футболисты местного профессионального клуба. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщают ГБР и Офис Генерального прокурора.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В его подразделении фиктивно проходили службу функционеры и футболисты местного профессионального клуба.

Установлено, что в роте охраны проходили службу семь мужчин, являющихся игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды. Однако все они служили только на "бумаге", на службу не являлись и не выполняли никаких военных обязанностей.

"В целом спортсмены "отслужили" 1100 дней, получив от государства денежное и материальное обеспечение почти на 1,4 млн грн. Большую часть суммы — 1 млн грн фигурант уже добровольно возместил во время досудебного расследования, остальное вернет уже во время судебного разбирательства", — говорится в сообщении.

Также по ходатайству ГБР суд отстранил должностного лица от исполнения обязанностей.

Командира роты охраны Ивано-Франковского областного военкомата обвиняют в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет лишения свободы.

Напомним, "зацелованный" экс-начальник Ровенского ТЦК высказался о скандале.

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