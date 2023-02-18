На Франковщине вводят графики аварийных отключений из-за угрозы массированной атаки

Графики вводят сразу для всех 10 очередей.

В Ивано-Франковской области 18 февраля вводят графики аварийных отключений электроэнергии для всех 10 очередей из-за угрозы массированной атаки на энергообъекты страны.

Об этом сообщили в Прикарпатьеоблэнерго.

"Получили срочную команду на введение Графиков аварийных отключений на мощность 92 МВт", – говорится в сообщении.

Известно, что возможны изменения и ввод графиков отключений.

Ракетная атака: что известно

Утром субботы, 18 февраля, в Украине была объявлена воздушная тревога . Тревогу начали объявлять в 08:25 – из Херсонской области.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в субботу, 18 февраля, сообщил о запуске вражеских ракет с Черного моря.

Напомним, в субботу, 18 февраля, во время воздушной тревоги возникла угроза ракетной атаки на Кривой Рог.

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