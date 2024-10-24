На фронт – 18-летних?: какая позиция "Азова" по поводу снижения мобилизационного возраста

В бригаде отметили, что бойцы в возрасте 18-35 лет воюют эффективнее всего.
На фоне дискуссий о снижении мобилизационного возраста в Украине в 12-й бригаде спецназначения "Азов" прокомментировали, следует ли отправлять на фронт 18-летних.
Об этом начальник центра комплектования 12-й бригады спецназначения "Азов" Юрий "Милан" Гаврилишин высказался в интервью "24 каналу".
Гаврилишин обратил внимание, что "Азов" фактически состоит из молодежи в возрасте 18-35 лет. Бойцы именно такого возраста воюют наиболее эффективно.
"Давайте не сравнивать 18-летнего парня в полном расцвете сил, который как раз и является прототипом пехоты, которая готова полностью вырывать из себя эффективность и уничтожать врага, и 55-летнего мужчину, от которого на поле боя будет гораздо меньше эффективности", – высказался представитель "Азова".
По его словам, победоносная история 12-й бригады творилась молодежью в возрасте 18-25 лет.
По словам Гаврилишина, чем старше человек, тем меньше физических нагрузок он может выдержать, и будет менее креативным в бою.
"Молодежь создает историю и воюет не покладая рук. Поэтому на молодежи в "Азове" акцент был всегда и будет. И в боевых действиях эта молодежь будет всегда, потому что у нее больше запала в глазах, она наиболее мотивирована и готова уничтожать врагов нашего государства сегодня", – рассказал начальник центра комплектования "Азова".
Он добавил, что для 12-бригады вовлечение в свои ряды людей в возрасте 18-25 лет всегда было в приоритете.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры государства хотят понижения мобилизационного возраста в Украине. Однако, по словам главы государства, мобилизация людей в возрасте с 18 лет не предусматривается.
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