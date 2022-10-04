На фронт не доехали: в России в центре подготовки мобилизованных погибли трое новобранцев

Причиной смерти двух российских рекрутов на полигоне стало злоупотребление алкоголем, еще один — покончил с собой.

В учебном центре в российском городе Елане Свердловской области, куда свозят мобилизованных со всего Урала, новобранцы гибнут, не дождавшись отправки на фронт. О смерти не менее трех мобилизованных стало известно в понедельник, 3 октября.

Об этом сообщило российское издание "Коммерсант" со ссылкой на регионального омбудсмена Татьяну Мерзлякову.

По ее словам, смерть одного из мобилизованных могла быть связана с эпилептическим приступом во время алкогольного отравления.

Второй мобилизованный совершил самоубийство. Тело 46-летнего мужчины обнаружили в столовой учебного центра, на его шее обнаружили два пореза, а рядом лежало лезвие.

Еще одного мобилизованного с полигона срочно отправили домой, где он "сразу умер от цирроза печени".

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Официальных комментариев от властей Свердловской области и Минобороны РФ на этот счет пока не было.

В учебный центр в Елане свозят мобилизованных со всего Урала. Призывники ранее жаловались на жуткие условия, с которыми они столкнулись там.

В частности, россияне публиковали видео, в которых заявляли, что резервистов "просто выгрузили в поле", из-за чего им пришлось разводить костер. Впоследствии появились фотографии, свидетельствующие о том, что мобилизованные спят на полу, места всем не хватает.

Некоторые мобилизованные из Свердловской области сразу отправляются в приграничные регионы без подготовки на учебном полигоне, говорят их родственники.

Напомним, в России недовольство мобилизацией набирает обороты. В Рязани на автовокзале мужчина поджег себя с криками "я не хочу на войну".

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