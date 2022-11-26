На фронте без перемен: фото украинских позиций под Бахмутом сравнили с условиями боев Первой мировой

Фото украинских военных, стоящих в окопах, наполненных водой и грязью, очень похожи на изображение времен Первой мировой войны.

Условия, в которых ведут бои украинские солдаты у Бахмута, начали напоминать линию фронта Первой мировой войны.

В соцсети Twitter пользователь с аккаунтом Walter Report опубликовал черно-белые фото с западного фронта Первой мировой войны и современные фотографии из Бахмута, которые без подписи трудно различить.

Слева изображены позиции союзников возле города Верден-сюр-Мез на юго-востоке Франции, фото датированы 1917 годом. Здесь происходило самое продолжительное и ожесточенное сражение Первой мировой войны.

Справа – позиции ВСУ возле Бахмута на востоке Украины – города, который непрерывно атакуют российские оккупанты.

Еще 1 августа Министерство обороны России официально объявило о начале битвы за Бахмут, однако, несмотря на временные успехи, зафиксированные особенно на южном участке направления атаки, российским войскам не удалось занять город даже спустя почти 4 месяца боев с использованием беспилотников-камикадзе, полученных из Ирана., подкрепление выведенного из Херсона, а также новых мобилизованных подразделений.

Напомним, ранее волонтер Виктор Боринец опубликовал фото украинских защитников, обороняющих Бахмут Донецкой области в ужасающих условиях.

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