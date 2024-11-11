На фронте – десятки боев: Генштаб назвал самые сложные направления

На фронте произошло 125 боевых столкновений с начала суток. Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении и фиксируется сложная ситуация на Кураховском направлении.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в вечерней сводке 11 ноября.

Ситуация на фронте 11 ноября

На Купянском направлении российские захватчики один раз попытались продвинуться к позициям украинских войск в районе Кондрашовки. Силы обороны успешно отразили атаку, ситуация контролируемая.

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На Лиманском направлении было зафиксировано семь боевых столкновений вблизи Грековки, Невского, Тернов и Серебрянки. Сейчас на этом направлении идет один бой.

На Северском направлении оккупанты провели одно наступательное действие в районе населенного пункта Выемка. Враг также нанес удары шестью КАБами в районах Закотного и Северска.

На Краматорском направлении российская армия нанесла удары из бомбардировочной и штурмовой авиации в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и Краматорск. Кроме того, в районе Часов Яра украинские защитники отразили одну вражескую атаку.

На Торецком направлении российские силы четырежды атаковали в районах Торецка и Щербиновки. Силы обороны Украины отразили все атаки. Захватчики сбросили 13 КАБов на населенные пункты Торецк, Екатериновка, Петровка и Константиновка, а также нанесли девять ударов неуправляемыми авиаракетами по населенному пункту Дружба.

На Покровском направлении сохраняется высокая активность врага. Боевые столкновения разной интенсивности начинались 14 раз. В настоящее время идет бой в районе Селидово. Вблизи Миролюбовки, Проминя, Григорьевки и Лисовки украинские защитники отбили 13 атак.

Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Украинские войска отбили восемь штурмов вблизи Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Екатериновки и Курахово. Защитники стойко ведут еще 13 боестолкновений.

На Времевском направлении армия РФ 11 раз атаковала неподалеку от Трудового, Макаровки, Новодаровки, Ровнополя и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

Украинские войска успешно отразили одну атаку россиян на Ореховском направлении.

Силы обороны истощают врага по всей линии боевого столкновения и в тылу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении главкома ВСУ Александра Сырского о существенном усилении самых сложных направлений – Кураховского и Покровского. На Курщине украинские бойцы продолжают сдерживать почти 50-тысячную вражескую группировку.

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