На фронте эпически самоликвидировался российский генерал Завадский: стали известны детали

В Минобороны России признались, что генерал-майор Владимир Завадский погиб в Украине из-за "целой цепочки трагических ошибок и совпадений".

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Отмечается, что Завадский погиб на некотором расстоянии от линии боевого столкновения. Он вместе с еще тремя оккупантами решил прокатиться на трофейном автомобиле, который россияне украли в ВСУ. Генерал никому не сказал о своих безумных планах, поэтому российские оккупанты решили, что на авто передвигается украинская ДРГ и навели на него свой же миномет.

Однако минометчики по машине Завадского не попали. Но сам он "перенервничал" и пытался быстро уехать из зоны обстрела. В конце концов, автомобиль заехал на российское минное поле и взорвался там. Завадский и еще два оккупанта погибли, еще один российский офицер, который был в машине, ранен.

Ранее о смерти Завадского сообщил украинский военный Анатолий Штефан "Штирлиц". Он предположил, что российский генерал самоликвидировался.

Отметим, что в войне против Украины Россия потеряла по меньшей мере семь генералов. Генерал-майор РФ Завадский стал как раз последним из них.

Читайте также: