Российские военные / Иллюстративные фото

В феврале на фронте наблюдается ощутимое уменьшение количества российских штурмов и артиллерийских обстрелов. Такое изменение тактики россиян связано с рядом факторов, в том числе с огромными потерями личного состава, превышающими темпы пополнения.

Об этом рассказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире «Общественного радио».

Причины затишья на передовой

По словам эксперта, если еще несколько недель назад фиксировалось более 250 боеприкосновений в сутки, то сейчас этот показатель упал чуть ли не вдвое. Аналогичная ситуация и с артиллерией: количество обстрелов уменьшилось с 5 тысяч до 2,6 тысячи в сутки.

«Когда потери подразделения превышают 50%, его отводят на восстановление и восполнение личным составом. А на место отведенного подразделения входит другой. И период между отводом и введением нового подразделения может быть моментом затишья», — пояснил Нарожный.

Дополнительным фактором стало блокирование спутниковых терминалов Starlink для россиян. У оккупантов были десятки тысяч таких терминалов для оперативной связи, а сейчас вынуждены искать альтернативы и переходить на радиосвязь. Также украинские пехотинцы научились эффективно противодействовать вражеским дронам на оптоволокне, просто перерезая кабель.

Смена тактики врага

Несмотря на общее уменьшение количества штурмов, оккупанты продолжают концентрировать усилия на стратегически важных направлениях — прежде всего на Донбассе и на юге. В частности, Россия пытается захватить Славянск и Краматорск, а также давит в районе Степногорска в Запорожье.

В то же время враг кардинально изменил тактику использования бронетехники. Российские войска испытывают жесткий дефицит танков и боевых машин, поэтому используют их в основном для обстрелов с закрытых позиций.

Вместо этого оккупанты перешли к тактике пехотных «мясных штурмов». Российское командование бросает в бой группы пехоты, чтобы выявить украинские огневые позиции, после чего наносит по ним удары артиллерией или авиабомбами. Такая тактика позволяет россиянам экономить дорогостоящую технику ценой колоссальных потерь среди личного состава.

Коллапс мобилизации и утраты армии РФ

За четыре года полномасштабной войны Силы обороны Украины фактически ликвидировали две русские армии. Как рассказал эксочельщик Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж, начальной 650-тысячной группировки кафиров уже просто не существует, а новые силы не способны обеспечить прежний уровень угрозы. Украинское войско технологически и организационно превзошло даже стандарты НАТО.

Миф о неисчерпаемых человеческих ресурсах врага разрушается и под давлением реальных цифр. Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отметил , что в 2025 году оккупанты впервые столкнулись с критической тенденцией: масштабы потерь превысили возможности Кремля по пополнению войска.

Хотя Россия пыталась максимально нарастить свое присутствие, увеличив группировку до 713 тысяч солдат, эта мобилизационная машина не успевает компенсировать безумные потери. По словам Сырского, каждый день украинские защитники выводят из строя 1000-1100 российских захватчиков.