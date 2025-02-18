На фронте наблюдается увеличение количества северокорейской артиллерии – Буданов

На фронте наблюдается увеличение количества северокорейской артиллерии. Участие армии КНДР в войне против Украины будет иметь длительные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом заявил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью южнокорейскому изданию The Chosun.

Глава ГУР подчеркнул, что военное сотрудничество КНДР и России представляет серьезную угрозу для международного сообщества.

По словам Буданова, группировка Северной Кореи в войне против Украины потеряла около 4000 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными. Но, несмотря на значительные потери, северокорейские силы продолжают активно участвовать в совместных операциях с российскими войсками. Также на фронте наблюдается увеличение количества северокорейской артиллерии.

Также читайте Действительно ли войска КНДР отвели с фронта: что говорит Буданов

"Эта война мобилизовала все военные возможности привлеченных стран. Лишь три государства — Украина, Россия и Северная Корея — приобретают непосредственный опыт ведения полномасштабной войны XXI века. Будущая северокорейская армия будет кардинально отличаться от прошлой", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Начальник ГУР МО Украины акцентировал, что государство-агрессор Россия и КНДР углубляют военное сотрудничество в сфере технологий, науки и промышленности.

"Это сотрудничество достигает высочайшего уровня и представляет серьезную угрозу для международного сообщества. [...] Северная Корея использует эту войну, чтобы получить боевой опыт и модернизировать свои военные технологии. Это будет иметь длительные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — отметил он.

В качестве примера Буданов описал изменения, которые претерпела северокорейская ракета KN-23.

"Сначала ее точность была очень низкой, с погрешностью от 500 до 1 500 метров, но российские специалисты внесли технические модификации. Теперь ракета стала намного точнее и значительно серьезнее угрозой", — отметил руководитель украинской спецслужбы, добавив, что это ракетное оружие представляет угрозу для Южной Кореи и Японии.

Буданов выразил надежду, что сотрудничество Киева и Сеула углубится.

"И Украина, и Южная Корея противостоят одному и тому же врагу — Северной Корее. Южная Корея имеет десятилетия разведданных о Северной Корее, и эта информация была бы для нас чрезвычайно ценной. Украина сейчас получает боевой опыт на собственном поле боя. Обмен этим опытом и разведданными был бы взаимовыгодным", ― подчеркнул начальник ГУР МО Украины..

Напомним, разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправила в РФ около 200 единиц дальнобойной артиллерии. Более того, вероятно, Пхеньян направит еще больше войск и оружия в поддержку войны Кремля против Украины.

Читайте также: