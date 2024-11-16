На фронте нас ждет очень тяжелая зима: Онистрат назвал возможные сценарии

Следующая зима будет очень тяжелой для всех украинцев, а особенно для украинских бойцов на фронте.

Такое мнение высказал один из основателей дронового подразделения "Шершни Довбуша", бывший банкир, а теперь военнослужащий Андрей Онистрат в интервью руководительнице проекта Victory Drones Марии Берлинской.

При этом он озвучил примерные сценарии того, как может продолжаться война в Украине.

По словам Онистрата, худшим сценарием ее течения станет недостаточное количество украинских войск и последующая потеря территорий. Главной точкой на поле боя станет Покровск.

"Как показывает опыт, Покровск можно держать полгода легко. До апреля держим Покровск, от которого еще 40 километров до границы с Днепропетровской областью. Еще есть Дружковка, Краматорск. С той скоростью потери территорий, которая есть сейчас, мы можем толкнуться на территории Донецкой и Луганской области минимум полтора года. Курскую область удержать будет труднее, потому что они будут догружать туда войска”, — озвучил он худший сценарий.

Еще одним плохим вариантом Андрей Онистрат назвал прекращение поддержки от США, когда Европа будет вынуждена проснуться и давать немного больше. Но даже в такой ситуации, по его словам, те четыре украинских области, на которые претендует Путин, мы можем терять еще годы.

Положительным сценарием он назвал непредсказуемость избранного президента США Дональда Трампа, который может "включить свои рычаги и сделать то, что демократы не делали" для поддержки Украины.

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что, несмотря на обещания избранного президента США Дональда Трампа, остановить войну в Украине , именно при его пребывании в Белом доме она может только усилиться.

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