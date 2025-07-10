На фронте не хватает боевых медиков: Сырский поручил "разобраться"

Александр Сырский / © Александр Сырский

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Силам обороны на стабилизационных пунктах у линии фронта не хватает медиков.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на совещании по проблемам военной медицины.

«Существующий уровень укомплектованности медицинских служб позволяет выполнять задачи по назначению. Впрочем, на стабпунктах медиков не хватает. Звено младшего медицинского персонала, а именно боевых медиков, требует значительного усиления», — заявил Сырский.

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Чтобы решить кадровую проблему, на подготовку по специальности боевого медика стали выделять 2% выпускников БЗОП (Базовая общевойсковая подготовка). Однако генерал признал, что этого недостаточно.

«Поэтому ищем действенные решения и рассматриваем предложения командиров медицинских подразделений и учреждений по решению этого вопроса. Призвал военных медиков к откровенному разговору о существующих проблемах и потребностях. Работа по развитию способностей медицинских служб в войсках должна быть активизирована», — сказал главком.

Ранее министр здравоохранения рассказал, как мобилизуют медиков.