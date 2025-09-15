- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 2799
- Время на прочтение
- 1 мин
На фронте не работает Starlink: заявление "Мадьяра"
Перебои в работе Starlink зафиксированы по всему миру.
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадьяр» сообщил, что на всем фронте на работает спутниковый Интернет Starlink.
Об этом командующий написал в Сети утром 15 сентября.
«Снова лег Starlink вдоль всего фронта. 07:28 кч», — указано в коротком сообщении.
Позже Бровди проинформировал, что к 8:02 Starlink постепенно восстанавливается.
«Повторился глобальный сбой на SpaceX», — добавил он.
Заметим, данные сервиса Downdetector указывают на то, что перебои в работе Starlink зафиксированы по всему миру.
Напомним, в конце июля Starlink тоже прекращал работать на фронте из-за массового сбоя во всем мире.
Уже через 2,5 часа Starlink полностью возобновил свою работу после глобального сбоя. Вице-президент компании Майкл Николс объяснил, что приостановка работы была вызвана сбоем ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу базовой сети.