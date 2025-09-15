На фронте не работает Starlink: заявление "Мадьяра"

Starlink / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадьяр» сообщил, что на всем фронте на работает спутниковый Интернет Starlink.

Об этом командующий написал в Сети утром 15 сентября.

«Снова лег Starlink вдоль всего фронта. 07:28 кч», — указано в коротком сообщении.

Позже Бровди проинформировал, что к 8:02 Starlink постепенно восстанавливается.

«Повторился глобальный сбой на SpaceX», — добавил он.

Заметим, данные сервиса Downdetector указывают на то, что перебои в работе Starlink зафиксированы по всему миру.

Жалобы пользователей на Starlink в течение последних 24 часов / © Downdetector

Напомним, в конце июля Starlink тоже прекращал работать на фронте из-за массового сбоя во всем мире.

Уже через 2,5 часа Starlink полностью возобновил свою работу после глобального сбоя. Вице-президент компании Майкл Николс объяснил, что приостановка работы была вызвана сбоем ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу базовой сети.