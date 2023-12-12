На фронте обострилась ситуация: оккупанты масштабно наступают бронетехникой

Вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге.

Два дня назад оккупационные войска приступили к массированным наступательным действиям при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, враг активно применяет авиацию, в том числе управляемые авиабомбы. За двое суток – 19 авиаударов.

"Нашествие продолжается. Наши воины устойчиво держат оборону. Вчера отражены 42 атаки противника восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького и в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Позавчера на Авдеевском направлении отбиты 49 атак и уничтожены 11 российских танков и 15 других бронемашин. Вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге", - написал он.

Тарнавский добавил, что активный враг и в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. За прошедшие сутки украинскими защитниками отбито 14 атак. Также на Запорожском направлении силы обороны отразили 3 атаки противника южнее Новодаровки и западнее Новопокровки. А вчера враг трижды атаковал севернее Приютного и западнее Новопокровки.

В то же время, на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике.

Общие потери врага за прошедшие сутки составили 430 человек. Уничтожены 7 единиц военной техники. В частности, 3 танка, 2 ББМ и единицу специальной техники.

Напомним, по данным Генштаба, россияне на юге Украины формируют новые штурмовые подразделения из офицеров.

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