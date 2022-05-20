На фронте обостряется ситуация, оккупанты определяют новые рубежи для пуска ракет по Украине — Минобороны

На фронте обостряется ситуация, оккупанты определяют новые рубежи для пуска ракет по Украине — Минобороны

В Минобороны рассказали, что ситуация на фронте остается напряженной и имеет признаки дальнейшего обострения.

В частности, российские военные ведут интенсивное огневое влияние вдоль всей линии столкновения и пытаются избивать артиллерией по украинским защитникам в Донецком операционном районе и на Славянском направлении.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Он добавил, что враг сосредотачивает усилия на содержании занятых им рубежей, ведет разведку, осуществляет инженерное оборудование позиций, пополняет запасы ВВТ, боеприпасов и ГСМ, а также пытается улучшить свое тактическое положение.

Также Александр Мотузяник отметил, что оккупанты определяют новые рубежи пуска ракет по территории нашего Государства. В частности, российские экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отрабатывают условные пуски ракет с воздушного пространства северной части ВТО АР Крым.

Ранее сообщалось, что западные аналитики обнародовали пять сценариев окончания войны в Украине. Как считают политики западных правительств и частных аналитиков, Москве не удалось добиться своей первоначальной цели – молниеносного удара по Киеву, чтобы свергнуть украинское правительство.

Обращение от командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко