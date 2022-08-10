Впрочем, это ржавое железо и ездит, и стреляет. Тысячи снарядов, которые выпускают оккупанты даже из старого оружия, также наносят ущерб, разрушают опорные пункты и убивают украинских защитников.

Об этом в эфире телеканала Freedom сказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, количество определяет качество. "На тактическом уровне, находясь в нескольких километрах от враждебных позиций, не имеет значения, был ли произведен выстрел из высокоэффективного оружия, или это было оружие, сделанное после Второй мировой войны. Железа у них пока много. Речь идет о старых, но гаубицах" и стреляющие системы залпового огня; старые, но используемые танки", — отмечает эксперт.

Грабский говорит, что вооруженные силы эффективно противопоставляют врагу полученное вооружение. Зоконема, российская армия в течение последнего месяца имела меньше минимальных успехов на востоке Украины.

"Об этом и идет речь, когда я говорю о железе, которое у них есть. Но этим железом должны управлять люди, из него должны стрелять люди. Вот с этим у них проблемы, особенно в пехотных подразделениях, которые ведут штурмовые действия", — констатирует военный. эксперт.

Как сообщалось, по состоянию на 10 августа ВСУ с начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили около 42,8 тысяч оккупантов. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком направлении. В течение 9 августа ликвидировано еще 160 русских солдат.

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