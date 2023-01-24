На фронте осталась только пятая часть наемников Пригожина: в ISW рассказали детали

Аналитики американского Института изучения войны считают, что на фронте в Украине из 50 тысяч наемников ППК "Вагнера" осталась примерно пятая часть. Другие "вагнеровцы" убиты, ранены или дезертированы.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

"ISW не может независимо подтвердить эти цифры, но они очень вероятны, учитывая модель "Вагнера" об использовании зэков как пушечного мяса в очень изнурительных наступательных операциях", — отмечают в ISW.

Аналитики отмечают, что чрезмерная зависимость владельца ПИК Евгения Пригожина от вербовки из исправительных колоний все больше влияет на боеспособность его бойцов.

В свою очередь, руководительница независимой российской правозащитной организации "Русь сидящая" Ольга Романова накануне заявила, что из примерно 50 тысяч пленных, которых завербовал "Вагнер", лишь десять тысяч воюют на передовой в Украине из-за высоких потерь, сдачи в плен и уровня дезертирства.

Аналитики отмечают, что модель, которую "Вагнер" использовал, удерживая высокообученных наемников с длительным сроком службы как руководство и элементы типа специальных сил на вершине массы необученных заключенных, также приводит к большим боевым потерям, капитуляции и дезертирству.

"Ранее ISW сообщал о случаях, когда родственники бойцов группы "Вагнер" получали пустые гробы после того, как им сообщали, что их близкие погибли в Украине, что свидетельствует о том, что "Вагнеру" не хватает базовой административной и бюрократической инфраструктуры для отслеживания и представления собственных потерь, придавая дополнительное доверие данным правовым организациям", — добавляют в Институте.

Напомним, ранее в ISW заявляли, что президент РФ Владимир Путин использовал "вагнеровцев" в тяжелое для регулярной армии время, но никогда не собирался делать шаги навстречу Евгению Пригожину в его желании получить дополнительное влияние. Чтобы еще – олигарх начал терять авторитет в глазах диктатора после неудачных попыток захватить Бахмут.

Читайте также: