На фронте отец накрыл собой раненого сына: перед смертью призвал ценить жизнь

Отец накрыл собой сына во время вражеской атаки, чем спас его жизнь, пожертвовав своей.

Нередко на фронте можно увидеть близких родственников, воюющих бок о бок, рискуя собственной жизнью, чтобы спасти близкого человека. Так, 9 апреля в Донецкой области погиб Игорь Руденко, который пошел на войну вместе со своим старшим сыном Ренатом. Игорь накрыл собой сына во время боя, чем спас его жизнь, пожертвовав своей.

Историю героической семьи рассказывают "Факты".

Игорь и Ренат Руденко из Винницкой области воевали возле Новобахмутовки Донецкой области, мужественно отражая враждебное наступление. Во время очередной атаки россиян Игорь накрыл своим телом сына Рената. Таким образом, он спас парню жизнь, но сам погиб.

Погибшему в мае должно было исполниться 51 год. / Фото: fakty.ua

Детали героической и в то же время трагической истории рассказал младший брат Рената Александр Руденко.

По его словам, отец присоединился к старшему сыну на фронте, чтобы оберегать.

"На третий день полномасштабного вторжения брат Ренат заявил, что пойдет воевать добровольцем. До этого он проходил срочную службу в армии, поэтому опыт определенный имел. Услышав это, папа заявил, что не пустит его самого, поэтому пошел с ним", — говорит. младший сын.

Детали боя

Руденко охраняли одну из важных трасс в направлении Авдеевки. 8 апреля там было тяжелое стрелковое сражение. А на следующий день, 9 апреля, по трассе начали двигаться российские танки. Позицию украинских военных россияне обстреливали ракетами.

Первым получил ранение Ренат — снаряд попал ему в правую ногу и разорвался. Осколки попали в левую концовку. Отец, узнав ранения сына, прибежал на место.

"Брат уже не мог сам идти. Здесь снова началось сражение. Папа остался с Ренатом, заявив собратьям, что пусть бы это стоило ему жизни, но он не оставит своего ребенка", — рассказывает Александр.

Мужчины пытались отползти к укрытию, но россияне запустили дрон.

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"Поняв, что возможное попадание, отец прикрыл собой брата… Ренат почувствовал лишь удар в плечо. Смотреть — папа на нем лежит раненый. Отец сказал, что не чувствует левой стороны. Он был еще некоторое время в сознании. У него было крепкое сердце, которое до последнего билось в его груди .Умирая, папа успел сказать Ренату, чтобы он выжил и ценил свою жизнь, потому что она бесценна. Брат услышал, что близится российская пехота, и это означало бы одно — его тоже убьют. он целовал уже мертвого папу, сжимал его остывшую руку и прощался с ним, а сам вынужден был отползти дальше, чтобы выжить", — со слезами говорит парень.

Сейчас Ренат Руденко находится в больнице в Днепре. Его госпитализировали с большой кровопотерей, правая нога была разорвана в куски, в левой — ранение колена и бедра.

Врачи делают все возможное, чтобы спасти Рената / Фото: fakty.ua

Погибшему Игорю Руденко в мае должно было исполниться 51 год.

Ранее в Киеве простились с защитниками Бахмута – отцом и сыном, Олегом и Никитой Хомюками. Во время очередного обстрела отец накрыл собой сына, но снаряд разорвался у их голов. Мужчины погибли вместе.

Также сообщалось, что на Волыни военный расстрелял двух солдат – отца и сына.

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