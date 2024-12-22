На фронте "отминусовали" еще почти 2 тысячи окупантов: данные Генштаба на 22 декабря

По состоянию на утро 22 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 774 100 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1820 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 774100 (+1820) человек,

танков ‒ 9609 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 19870 (+29) ед,

артиллерийских систем – 21284 (+32) ед,

РСЗО – 1256 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1030 (+3) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 20735 (+50),

крылатые ракеты ‒ 2947 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 31972 (+81) ед,

специальная техника – 3662 (+0).

Напомним, россияне пытались штурмовать правобережье Херсонской области, потому что, в частности, пытаются отвлечь внимание ВСУ от Покровского направления, рассказал офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий. Но попытка штурма для российских военных оказалась неудачной.