На фронте погиб 20-летний боец-сирота, завещание которого зачитывал Зеленский

Юный воин Максим Нагорный погиб на фронте

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На фронте погиб 20-летний защитник из Луцка Максим Нагорный, недавно считавшийся пропавшим без вести на Покровском направлении.

Об этом сообщили его невеста Наталья Сюйва и сестра Ивана Карпюк.

«До последнего верила. До последнего молилась. До последнего надеялась, что ты жив… Что ты в плену… Но чуда не произошло. Теперь ты навсегда с нами — в сердце, в памяти, в каждой слезе и каждом дыхании. Теперь ты наш Герой. Теперь ты ангел, охраняющий нас сверху», — написала его сестра.

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По словам невесты, похороны Максима пройдут в его родном Луцке 11 августа — за один день до того, как ему исполнился 21 год.

Раньше родные юного воина жаловались, что не могут забрать его тело из морга. Якобы в морге требовали проведения ДНК-экспертизы, для которой нужен родственник мужского пола. У Максима таких нет, потому что он был сиротой.

Что известно о Максиме Нагорном

20-летний Максим Нагорный родился в 12 августа 2004 года в Луцке.

В 4-летнем возрасте он попал в детский дом. Затем его усыновила названная семья, однако впоследствии названные родители отдали его в интернат. Будучи старшим, он нашел своих родных — сестру и бабушку.

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Как рассказала «Суспільному» его сестра Иванна, их родители погибли. Они с братом потеряли связь в детстве и возобновили общение после начала полномасштабной войны.

«У нас было сложное детство, — вспоминает Иванна. — Мне было шесть лет, а Максим только родился и попал в детдом. Мы потерялись на 16 лет и начали общаться, когда началась война. Я его приглашала в Польшу, но он сказал, что хочет защищать Украину, это был его выбор», — отметила Иванна.

Парень воевал в 3-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии «Спартан».

Завещание Максима зачитывало Зеленское

Максим стал известен, когда после российских обстрелов написал завещание, которое опубликовала «Украинская правда».

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Отрывок из завещания Нагорного даже процитировал президент Зеленский во время выступления в Верховной Раде 28 июня 2023 года.

«Я хочу сейчас процитировать слова украинского солдата. Его зовут Максим Нагорный. Он родился в 2004 году. Он сирота. Служит Украине в 14-й механизированной бригаде имени князя Романа Великого. Вот слова Максима: „Я был очевидцем ужасных вещей, о которых хочется забыть, не вспоминать, вычеркнуть из памяти, так же как и вчерашний день этой проклятой войны. Но что будет завтра?.. Восстанавливать старую систему не надо — будем создавать новую и гораздо лучшую Украину!“ Эти слова украинского солдата Нагорного заслуживают того, чтобы мы их поддержали», — сказал тогда Зеленский.

Ранее сообщалось, что на войне погиб 21-летний украинец, ребенком усыновленный семьей из Италии.