На фронте погиб 41-летний известный артист-вокалист Александр Сердюк

Артист-вокалист Киевского академического театра Украинского фольклора "Берегиня" Александр Сердюк погиб на войне, выполняя боевое задание.

Печальное известие о потере Героя сегодня, 27 августа, сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины на своей Facebook-странице. Известно, что 41-летний вокалист вступил в ряды ВСУ в конце апреля 2024 года и до последнего боролся за независимую Украину в одной из самых горячих точек.

Александр Сердюк

"И снова в нашей общине большая потеря... И снова мы все в глубокой скорби... На родную землю навеки возвращается наш погибший Герой Сердюк Александр Александрович. В памяти всех останется добрым, порядочным, талантливым, искренним и честным человеком, любящим и заботливым сыном, верным товарищем, всегда спешащим на помощь своим друзьям. Он любил семью, ценил дружбу и отношения с боевыми побратимами", - говорится в Facebook-сообщении городского головы Гребенки Виталия Колесниченко, откуда родом артист.

Напомним, недавно певица Мэрайя Кэри сообщила о горе в ее семье. Она одновременно потеряла маму и родную сестру.

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