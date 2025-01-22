На фронте погиб 68-летний командир штурмовой группы ГУР полковник Константин Жук

Жук погиб еще в мае 2024 года во время обороны Волчанска, однако о его гибели сообщили только сейчас.

На фронте погиб командир штурмовой группы ГУР, один из основателей киевского Пласта, 68-летний полковник Константин Жук с позывным Нельсоном.

Об этом сообщили спецподразделение ГУР "Братство", украинский историк, политический и общественный деятель Юрий Юзич и представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в Facebook.

По словам Ковалева, Жук погиб еще в мае 2024 года во время обороны Волчанская, "но были определенные причины так долго хранить тайну".

Константин Жук родился 21 мая 1955 года в городе Смела, Черкасской области. Получил три высших образования в Харькове, Одессе и Киеве. Военную службу начал в советской армии, дослужившись командира отдельного батальона. В 1991 году не колеблясь присягнул на верность Украине и активно включился в украинизацию армии.

До войны Константин Жук был профессиональным военным, президентом Национальной ассоциации мотоциклистов Украины и одним из основателей киевского Пласта.

Константин Жук во время работы в Пласте. Фото Facebook/Юрий Юзич

Во время АТО Жук находился командир батальона спецназначения "Гарпун" в составе МВД, возглавлял контрдиверсионную группу в составе СБУ.

Константин Жук. Фото Facebook/Юрий Юзич

Во время обороны Киева полковник был уже непризывного возраста и ни одно подразделение его не брало. Однако Жук не мог сидеть сложа руки. Он сформировал и вооружил ДФТГ "Вільна Україна" при 112-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ. Наконец, присоединился к рядам спецподразделения ГУР МО "Братство".

"Несмотря на почтенный возраст, после начала большой войны присоединился к батальону ГУР МО Братство. Руководил несколькими подразделениями по привлечению иностранных добровольцев. Участвовал в управлении обороной о.Змеиный. Погиб в Волчанске, как командир штурмовой группы, прикрывая отход побратимов", — рассказали в спецподразделение ГУР "Братство".

По словам Ковалева, Константин Жук предупреждал о том, что будет война с Россией еще задолго до 2022 года и даже до 2014 года.

"Я, наверное, услышал от него это еще пластовым юношей на лагере в 2006 году, когда Костя спросил меня, пойду ли я служить в армию. Сказал, что надо становиться офицерами, потому что их будет не хватать, когда начнется война с Россией", — вспоминает Ковалев.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб оператор ТСН Руслан Ганущак.

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