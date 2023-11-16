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На фронте погиб 71-летний участник известного кулинарного шоу

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
1905
Время на прочтение
1 мин
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На фронте погиб 71-летний участник известного кулинарного шоу

Николай Молоков

Николай Молоков отдал жизнь, защищая Украину.

Участник шестого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" Николай Молоков погиб на фронте.

Воину был 71 год. Его не стало 10 ноября. Печальное известие вместе с соболезнованиями опубликовала пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского, в котором мужчина был инструктором по боевому делу.

"С большим прискорбием сообщаем о смерти очень важной личности – полковника, инструктора полка имени Кастуся Калиновского Молокова Николая Николаевича. Его преданность, мудрость и опыт навсегда остается в наших сердцах. Искренние соболезнования", – писалось в сообщении.

Николай Молоков / © Instagram.com/masterchefstb
Николай Молоков / Фото: Instagram.com/masterchefstb

Молоков разбирался в военной разведке и учил собратьев правилам выживания на фронте. Его позывным стало "МММ". Среди остальных бойцов Николай был самым старшим. Прощание с Героем прошло 13 ноября в Житомире. Провести полковника в последний путь пришли близкие и друзья.

Прощание с Николаем Молоковым / © t.me/belwarriors
Прощание с Николаем Молоковым / Фото: t.me/belwarriors

Отметим, что Николай Молоков был уроженцем России, однако сменил свое гражданство на украинское. В 2014 году присоединился к батальону "Азов" и служил там до 2020 года. В начале полномасштабного вторжения вошел в состав белорусского полка имени Кастуся Калиновского.

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Дата публикации
Просмотры
1905
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