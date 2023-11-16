На фронте погиб 71-летний участник известного кулинарного шоу

Участник шестого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" Николай Молоков погиб на фронте.

Воину был 71 год. Его не стало 10 ноября. Печальное известие вместе с соболезнованиями опубликовала пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского, в котором мужчина был инструктором по боевому делу.

"С большим прискорбием сообщаем о смерти очень важной личности – полковника, инструктора полка имени Кастуся Калиновского Молокова Николая Николаевича. Его преданность, мудрость и опыт навсегда остается в наших сердцах. Искренние соболезнования", – писалось в сообщении.

Николай Молоков / Фото: Instagram.com/masterchefstb

Молоков разбирался в военной разведке и учил собратьев правилам выживания на фронте. Его позывным стало "МММ". Среди остальных бойцов Николай был самым старшим. Прощание с Героем прошло 13 ноября в Житомире. Провести полковника в последний путь пришли близкие и друзья.

Прощание с Николаем Молоковым / Фото: t.me/belwarriors

Отметим, что Николай Молоков был уроженцем России, однако сменил свое гражданство на украинское. В 2014 году присоединился к батальону "Азов" и служил там до 2020 года. В начале полномасштабного вторжения вошел в состав белорусского полка имени Кастуся Калиновского.

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