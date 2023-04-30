На фронте погиб Андрей "Кельт" Линийчук, сбивший 16 вражеских дронов и вертолет Ка-52

Андрей Линийчук был первым, кто осуществил боевое применение переносного зенитно-ракетного комплекса Martlet — модификации Starstreak, разработанной в Великобритании.

Оператор переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Starstreak 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины Андрей Линийчук погиб во время очередного вражеского обстрела.

О гибели героя сообщила 95 отдельная десантно-штурмовая бригада.

25-летний Андрей "Кельт" Линийчук во время полномасштабного вторжения стал самым результативным зенитчиком ВСУ. Он сбил 16 дронов "Орлан-10", один БПЛА "Zala" и вражеский вертолет Ка-52, за что получил орден "За мужество".

За время вторжения "Кельт" дважды получил ранения, а после лечения возвращался на фронт. К сожалению, во время очередных обстрелов со стороны россиян Андрей Линийчук погиб.

Андрей родом из Житомирской области. Еще в 2020 году после окончания университета он подписал контракт и пошел в ряды ВСУ защищать нашу страну на Востоке. Полномасштабное вторжение он встретил под Горловкой на Донетчине.

Андрей Линийчук был первым, кто осуществил боевое применение переносного зенитно-ракетного комплекса Martlet – модификации Starstreak, разработанной в Британии и оказанной Украине в рамках военной помощи.

"Андрея нам будет не хватать. Он стал нам братом. Его настойчивость и ответственность были для нас примером, а чувство юмора – утешением во время боевых выходов. Мы обязательно отомстим за смерть Андрея", – написал побратим бойца.

Накануне на фронте, близ города Бахмута, погиб гражданин Ирландии Финбар Кафферки – доброволец с боевым опытом в Сирии.

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