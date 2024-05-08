На фронте погиб автор известнейшего фото Серебрянского леса Денис Зеленый

На фронте погиб офицер секции оперативного планирования батальона "Хорив" бригады Нацгвардии "Буревой" Денис Зеленый.

Об этом в среду, 8 мая, сообщили в сети кондитерских Honey, где Денис работал до того, как стать на защиту Украины.

"Наш герой Денис Зеленый, защищая Украину, погиб во время боевых действий. Нет слов, чтобы выразить всю боль от потери этого человека. Настоящий воин, защитник и друг. Навеки в строю!", — говорится в сообщении заведения в Instagram.

Детали о дате и времени прощания с Героем сообщат позже.

Денис Зелёный. Фото Катерина Галушка/Х

Денис был известен из-за своих шутливых видео, на котором он стоял с нарисованной на картоне надписью: "Ду ю спик паску?", которые он снимал в кафе, в котором работал. Уже после начала войны парень опубликовал тематическое видео с надписью: "Ду ю спик паску? Ес, ай спик. Энд орк*в ту".

Денис Зеленый

На войне погиб автор видео "Ду ю спик паски?" и фото Серебрянского леса

Также Денис является автором самого известного фото Серебрянского лесничества, эффектно сделанного на закате.

Печально известный Серебрянский лес / Фото: Национальная гвардия Украины

Серебрянское лесничество расположено недалеко от оккупированной Кременной в Луганской области. Пытаясь его захватить, россияне почти полностью уничтожили лес, оставив лишь голые остатки стволов.

Ранее сообщалось, что на войне погиб один из самых молодых защитников "Азовстали", 21-летний Назарий "Гринка" Гринцевич, после освобождения из плена вернувшийся на фронт.

Также мы писали, что на фронте погиб известный журналист из Волыни Александр Машлай.

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