На фронте погиб директор авиаклуба "Одесса" Константин Оборин - что о нем известно

Константин Оборин / © Facebook/Геннадий Труханов

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Во время выполнения боевого задания погиб 63-летний военный Константин Оборин с позывным «Камикадзе» — ветеран войны в Афганистане, волонтер и директор одесского авиаклуба.

О смерти защитника сообщила его дочь Полина Оборина и городской голова Одессы Геннадий Труханов в Telegram.

Константин Оборин был хорошо известной фигурой в Одессе и среди военных. Его будут помнить как мужественного, решительного, но доброго и преданного человека, который до последнего оставался в строю, несмотря на возраст и опасности.

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«К сожалению, Камикадзе, нашего папаши, дедушки, любимого мужа, легендарного воина… Больше нет. Это случилось вчера на задании. И да, к сожалению, наш супергерой не бессмертен», — написала его дочь Полина.

«Константин был не просто военным — он был другом, наставником, волонтером, примером […] Его смерть — болезненная потеря для всей Одессы», — отметил Геннадий Труханов.

Что известно о Константине Оборине

Константин Викторович Оборин был не просто военным — он был символом чести и служения. Свой боевой путь он начал еще во время войны в Афганистане, где прошел через настоящий ад. После возвращения домой не замыкался в собственных воспоминаниях, а, наоборот, стал примером поддержки для других ветеранов. Он возглавлял одесскую ячейку Союза ветеранов Афганистана, помогал побратимам, волонтерил и организовывал инициативы для молодых бойцов.

В 2014 году, рискуя собственной жизнью, Оборин спас из плена 29 украинских военных. Он использовал для этого свои личные связи, накопленные за годы службы. После начала полномасштабной войны Константин без колебаний снова стал в строй — и даже в свои 63 года выполнял боевые задачи на фронте.

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Его знали как руководителя авиаклуба «Одесса», где он не только обучал молодежь, но и поддерживал семьи погибших героев. В 2022 году Константин поднял в небо самолет, чтобы выполнить последнюю волю своего ученика Владислава Бувалкина — Героя Украины, развеяв его прах над родной Одессой.

За свое служение и гражданскую позицию Константин Оборин был награжден орденом Григория Маразли III степени. Для многих он останется символом самопожертвования, силы духа и настоящей преданности Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Сумщине погиб солист Одесской национальной оперы, заслуженный артист Украины Владислав Горай выполняя волонтерскую миссию.