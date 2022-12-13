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На фронте погиб доброволец "Госпитальеров", приехавший из Швеции спасать защитников Украины

Автор
Анастасия КурылоАнастасия Курыло
Дата публикации
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203
Время на прочтение
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На фронте погиб доброволец "Госпитальеров", приехавший из Швеции спасать защитников Украины

Фото: Facebook/Госпитальеры

"Нико" покинул свою жизнь в Швеции и поехал на войну — бороться за независимость Украины.

На фронте во время эвакуации раненых погиб медик-добровольец "Госпитальеров" "Нико", приехавший из Швеции спасать жизнь наших защитников.

Об этом сообщают в медицинском добровольческом батальоне "Госпитальеры".

Известно, что доброволец попал в смертельное ДТП — эвакуационный автомобиль "Госпитальеров" столкнулся с боевой машиной пехоты, брошенной среди дороги.

К сожалению, "Нико" из-за тяжелых травм погиб. Еще двое "госпитальеров" из его экипажа проходят обследование.

Указывается, что ДТП произошло прямо во время эвакуации раненых бойцов с "нуля".

"Он был юным парнем, но, приехав из Швеции, он вызвался стать медиком-добровольцем и спасать жизнь на фронте. Вечная слава тем, кто, не будучи украинцами, бросают свою комфортную жизнь и едут к нам. Едут на войну за нашу независимость. За нашу идентичность. Вечная слава", — пишут в батальоне "Госпитальеры".

Прощание с "Нико" состоится сегодня, 13 декабря, в 14:00 на Михайловской площади.

Как сообщалось, в боях под Бахмутом погибли пять граждан Грузии, добровольно вставшие на защиту Украины от российских оккупантов.

Как работают и в каких условиях живут "госпитальеры", что самое тяжелое в войне и что мотивирует – рассказала парамедик Орыся.

Напомним, 25-летняя парамедик Екатерина, которая под вражескими пулями спасает жизнь других ценой собственной, рассказала о боли потерь, страхах и вызовах и гендерных стереотипах на войне. Ее рассказ доступен по этой ссылке.

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Дата публикации
Просмотры
203
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