На фронте погиб доброволец из Британии: это был его первый бой

Британский доброволец Алан Роберт Уильямс погиб на фронте, защищая Украину

Гражданин Великобритании Алан Роберт Уильямс погиб во время своего первого задания на фронте в Украине. Он подписал военный контракт, потому что «не мог просто сидеть и смотреть». Поскольку тело бойца до сих пор не забрали с фронта, его семья не может получить компенсацию.

Об этом пишет Daily Mail.

35-летний бывший завхоз в школе Уильямс покинул дом 7 мая, чтобы присоединиться к борьбе с российскими войсками на Харьковщине. Алан подписал контракт 10 июня, а уже 2 июля семья потеряла с ним связь.

Ранее мужчина потерял работу и находился в больнице из-за психических проблем. После выписки решил присоединиться к борьбе за Украину, поскольку, как говорил, «не мог просто сидеть и смотреть». Мужчина решил поехать на фронт, несмотря на отсутствие какого-либо военного опыта и уговоры родственников остаться дома.

Жена бойца 40-летняя Стефани Бойс-Уильямс сообщила, что через месяц после подписания контракта он погиб в результате удара российского дрона. Боевые побратимы сообщили Стефани, что ее муж погиб во время приема иностранных офицеров — именно тогда враг атаковал дронами.

По словам источников, на Алана и его команду были направлены четыре российских дрона. Один из них сбросил мину в 6 м от группы вблизи села Липцы. Побратимы рассказали, что боец мгновенно потерял сознание, и им пришлось оставить тело, спасаясь из засады. 14 июля Алана официально признали пропавшим без вести, поскольку тело до сих пор не найдено.

Чтобы официально признать мужчину погибшим, нужно либо найти его тело, либо обратиться в украинский суд через шесть месяцев с соответствующим заявлением. Это возможно только через украинскую судебную систему и при условии подачи документов на государственном языке, поэтому у Стефани пока нет возможности получить компенсацию.

«Мы полностью потеряли доход Алана, это была половина всех наших расходов. Я не могу претендовать ни на какие выплаты вдовы, пока его официально не признают погибшим. Я зарабатываю слишком много для того, чтобы получать помощь как одинокий человек, а еще у меня двое взрослых детей, которые также учитываются, поэтому я вообще ничего не могу получить», — рассказала жена погибшего.

В Министерстве иностранных дел Великобритании сообщили, что «оказывают поддержку семье британца, который пропал без вести в Украине, и находятся в контакте с местными властями».

К слову, ранее на войне в Украине погиб швейцарский доброволец. Это был первый зафиксированный случай гибели гражданина Швейцарии с начала полномасштабного вторжения.

А под Покровском в Донецкой области погиб 19-летний доброволец из Польши Филипп Антосяк.

Заметим, накануне стало известно о гибели на фронте 20-летнего военного-сироты из Луцка Максима Нагорного, которого считали пропавшим без вести на Покровском направлении. Президент Украины Владимир Зеленский зачитал его завещание.