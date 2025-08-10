На фронте погиб художник Давид Чичкан

Давид Чичкан погиб на Запорожском направлении / © Українська правда

Украинский художник Давид Чичкан погиб в Запорожском направлении.

О смерти Давида Чичкана сообщили его побратимы на rescomua.

Художник получил смертельные ранения при отражении штурма русской пехоты 8 августа, а на следующий день его сердце остановилось.

«Он всегда добросовестно подходил к любой работе, которую необходимо было проделать, никогда не прятался за спинами других или за собственный социальный капитал. Всегда был искренним с людьми и делился с собратьями и сестрами своими глубокими мыслями по поводу политики, этики и социальной справедливости», — написали побратимы.

Они рассказали, что Давид создавал вокруг себя уникальную атмосферу и быстро умел находить подход к людям любых взглядов и систем морали. При этом оставался верен собственным убеждениям.

«Считал, что настоящие анархисты должны делить тяжелые трудности, которые переживает их народ. Его гибель — огромная потеря для нас. Давид навсегда в строю», — говорится в сообщении бойцов.

Что известно о Давиде Чичкане

Давид Чичкан родился в 1986 году в семье художников. Он не получил высшее художественное образование, а активно развивал свою практику. Использовал искусство как инструмент социальной и политической критики. Себя он называл «рисовальщиком», а свое творчество посвящал поддержке рабочего класса.

Чичкан был известным анархо-синдикалистом, отстаивающим идеи децентрализации и солидарности. Он подчеркивал, что настоящие анархисты должны разделять тяжелые испытания вместе со своим народом.

Работы Давида Чичкана представлены как в Киеве — в Украинском Доме, Национальном художественном музее Украины, так и Днепре — в галерее «Артсвит».

Напомним, на днях стало известно о гибели на фронте актера Юрия Фелипенко.