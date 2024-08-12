На фронте погиб известный фотограф-орнитолог

Фотограф-орнитолог Алексей Сапуга погиб во время службы в Донецкой области

Защищая Украину от врага 30 июля в Донецкой области погиб фотограф-орнитолог из Николаева Алексей Сапуга.

Об этом сообщили его коллеги и друзья в Facebook.

Украинский журналист Вахтанг Кипиани отметил, что Алексея мобилизовали несколько месяцев назад, а в июле он выполнял боевые задания в Донецкой области. Кипиани описал Сапугу как чрезвычайно доброго и оптимистического человека, отмечая его вклад в птичье сообщество Украины. Алексей недавно присылал фотографии с Донбасса и планировал издание фотокниги.

Исполнительный директор Украинской ассоциации издателей Игорь Степурин также выразил соболезнования, подчеркивая талант Сапуги как фотографа. Директор Черкасского университета Максим Гаврилюк вспомнил теплые воспоминания об Алексее как упорном бердвотчере и выразил глубокую скорбь.

Алексей Сапуга погиб защищая Украину/Вахтанга Кипиани Facebook

Бьордвотчеры по всей Украине посвятили летние соревнования памяти Алексея Сапуги 11 августа.

Напомним, на фронте погиб военный фотограф Арсен Федосенко, служивший в ВСУ с весны 2022 года.

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