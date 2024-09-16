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На фронте погиб известный музыкант из Черновцов Филипп Стахов

На фронте погиб известный музыкант из Черновцов Филипп Стахов

Филипп Стахов / Фото: из соцсетей

У защитника осталась жена и маленький сын.

На фронте погиб музыкант и общественный деятель Филипп Стахов, хорошо известный в своем родном городе Черновцы.

Печальную новость сообщили на странице Facebook Черновицкого областного совета. Филипп Стахов встал на защиту Украины еще в начале полномасштабной войны. Военный-музыкант с позывным "Фил" воевал в составе буковинского подразделения "Альбин", что входит в 12-ю бригаду специального назначения "Азов".

"Защищая Украину от российских оккупантов, погиб черновицкий общественный деятель Филипп Стахов. Вечная память и слава защитнику... Искренние соболезнования родным...", — говорится в сообщении Черновицкого облсовета.

Филипп Стахов / © из соцсетей
Филипп Стахов / Фото: из соцсетей

Отметим, Филипп Стахов воевал с самого начала полномасштабного российского вторжения. Он участвовал в освобождении Киевской области, воевал под Изюмом, а также в самых горячих точках Донбасса. Во время Харьковского контрнаступления "Фил" вместе с побратимами освобождал от оккупантов село Большая Камышеваха. У военного осталась жена и маленький сын.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб оператор канала "Прямой" Павел Пархоменко. На защиту Украины военный стал еще в 2014 году, а с началом полномасштабного вторжения снова присоединился к войску.

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