На фронте погиб известный режиссер-военный Константин Петрик

С начала полномасштабной войны он добровольцем пошел защищать Украину от оккупантов.

Известный украинский режиссер-военный Константин Петрик погиб на фронте.

Печальную новость сообщил в сообществе "Киносоюза" в Facebook его коллега-кинематографист Эльдар Магомедов. Режиссер трагически погиб 27 мая в Донецкой области. Жизнь Петрика оборвалась при выполнении боевого задания.

"Костя 27 мая, во время выполнения боевого задания, героически погиб в ожесточенном бою против российских оккупантов возле поселка Очеретино, Донецкой области", — сообщил Магомедов.

Константин Петрик

До начала полномасштабной войны Константин Петрик работал в кинематографе и был вторым режиссером. С началом российского вторжения он отправился служить добровольцем и присоединился к рядам Нацгвардии. Режиссер служил командиром взвода. У Константина Петрика осталась жена и восьмилетний сын.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб актер-военный Евгений Шумилов. Его жизнь трагически оборвалась, когда он защищал раненого побратима.

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