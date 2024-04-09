На фронте погиб известный украинский актер Андрей Доманский

Известный украинский актер театра Андрей Доманский погиб на фронте.

Печальную новость сообщили на официальном сайте Facebook Житомирского академического музыкально-драматического театра им. Ивана Кочерги, где артист проработал почти 25 лет.

Актер Андрей Доманский / Фото: facebook.com/TeatrZhitomir

Андрей Доманский защищал страну от русских окукпантов с начала полномасштабной войны. На фронт артист пошел добровольцем. К сожалению, на войне его жизнь трагически оборвалась.

Актер Андрей Доманский / Фото: facebook.com/TeatrZhitomir

Ты всегда был искренним и добрым. Всегда шел вперед к своей цели. Ты умел поддержать словом и делом. Всегда улыбающийся. Мудрый, откровенный, эмоциональный. Невероятно талантливый, харизматичный. Ты любил театр, а театр любил тебя. Почти 25 лет ты служил театру. Тобой сыграно более 40 ярких ролей. Ты был надежным партнером. Твои роли навсегда останутся в памяти зрителей...Ты навсегда останешься в наших сердцах..", — говорится в сообщении театра.

Отметим, прощание с Андреем Доманским состоится 10 апреля в 12:00 в фойе театра в Житомире, где он до войны работал.

Актер Андрей Доманский / Фото: facebook.com/TeatrZhitomir

Напомним, 22 января на фронте погиб актер Ровенского театра – Владимир Фединчук. Жизнь артиста, который защищал Украину от оккупантов, трагически оборвалась в Донецкой области.

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