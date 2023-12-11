На фронте погиб известный украинский актер Андрей Павленко

Известный украинский актер Андрей Павленко погиб на фронте, когда защищал Украину от российских оккупантов.

Печальную новость сообщила его супруга Дарья Орехова в своем Facebook. С болью она сообщила, что ее мужа больше нет. Дату прощания супруга Павленко объявит впоследствии.

Андрей Павленко / Фото: facebook.com/darya.orekhova.3

"Война никого не жалеет... Война забирает наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко. День прощания с Андреем сообщу со временем! Я буду очень скучать по тебе любимый...", — написала жена артиста.

Отметим, Андрей Павленко – известный украинский актер. Он снимался в таких лентах, как "Лист ожидания", "Сашка", "Оборотень в погонах", "Фото на документы" и другие. С начала полномасштабной войны Павленко защищал Украину от российских оккупантов. У актера осталась жена и двое детей.

Андрей Павленко / Фото: facebook.com/darya.orekhova.3

Напомним, 7 декабря погиб актер Василий Кухарский от тяжкого ранения, которое он получил на войне. Украинские артисты уже порощались с защитником и выразили искренние соболезнования его родным и близким.

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